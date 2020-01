Velório de Papai Noel de shopping será em Itaporã

Nascido no interior paulista Ferrari era jornalistas, fotógrafo e estava licenciado da prefeitura municipal de Itaporã justamente para dar vida ao personagem Papai Noel, o que fazia a 35 anos. Juntamente com uma fotografa de Dourados ele fez centenas de trabalhos entre o final de novembro e dezembro do ano passado com temas relativos ao Natal.

Depois como fazia havia vários anos foi trabalhar no Shopping China onde era a grande atração no período natalino e também participava de peças comerciais da empresa durante o final de ano. Tradicionalmente Ferrari passava a noite de Natal entregando presentes em residências particulares onde era contratado com antecedência e chegava a fazer cerca de 15 entregas em locais diferente no dia 25 de dezembro.