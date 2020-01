Inscrições abertas para a CNH Social 2020

A CNH Social, criada em 2011, pelo Governo Federal, contempla cidadãos (as) de baixa renda de diferentes estados do Brasil

Criada pelo Governo Federal, em 2011, a CNH Social tem permitido com que milhares de pessoas de baixa renda tenham a permissão para dirigir, de forma gratuita. Desse modo, o benefício contribui para que tenham a oportunidade de ir em busca de novos trabalhos, e também de facilitar na compra de um veículo. Além disso, a cada ano as taxas para solicitação do documento têm elevado, o que acaba por dificultar o acesso. Assim, o programa viabiliza essa democratização.

Para ter o benefício garantido, é necessário preencher alguns critérios básicos e realizar a comprovação de renda, de modo que prove ser um (a) cidadão (a) de baixa renda:

Possuir a renda de até 2 salários mínimos;

Estar desempregado (a) há mais de um ano (12 meses);

Ser/ter sido aluno (a) da rede pública e possuir rendimento escolar exemplar;

Pessoas com necessidades especiais;

Ex-presidiários (as);

Agricultores (as);

Nunca ter trabalhado com carteira assinada;

Beneficiários (as) do Bolsa Família;

Pessoas que não possuem nenhum registro de infração no trânsito;

Trabalhadores do setor de transporte que desejam fazer alguma regularização perante a justiça.

A solicitação da CNH Social deve ser feita diretamente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da cidade e estado residente. Porém, não são todos que ofertam o benefício às pessoas. Portanto, para garantir o direito é preciso residir no local participante, que são:

Distrito Federal (parcialmente);

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Minas Gerais;

Paraíba;

Pernambuco;

Rio Grande do Sul;

São Paulo

Cada estado pode ter exigências distintas e solicitar diferentes documentos, por isso é importante se atentar aos prazos de cada um e verificar no site do (Detran) quais são as documentações.

As informações da CNH popular também poder ser obtidas pelo telefone 0800 728 2891

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Edital Concursos Brasil)