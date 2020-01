Em MS, doze deputados devem disputar prefeituras em 2020

A Prefeitura de Campo Grande é a mais cogitada, seguida por Dourados

Eleições municipais se aproximando e especulações não faltam. Em Mato Grosso do Sul, a disputa por cargos no Executivo levanta interesses de deputados estaduais e até federais. Os partidos já começam a criar um plano de ação e em 2020 o corre-corre será intenso. Por enquanto, aproximadamente 12 deputados do Estado são cogitados ao pleito de cargos na Capital e em cidades do interior.

Do ninho tucano, os nomes fortes e com possível interesse à Prefeitura de Campo Grande são os dos deputados federais Beto Pereira e Rose Modesto. Além disso, a deputada federal Bia Cavassa, que assumiu o cargo pela posição de suplência, depois da saída de Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura, pode tentar a Prefeitura de Corumbá.

O deputado estadual Marçal Filho é um dos nomes citados para concorrer à Prefeitura de Dourados apesar de tentar se esquivar quando questionado. “O nome da gente aparece em pesquisas, e é lembrado pela população, mas por enquanto estou focado no meu mandato. Essas tratativas serão empenhadas este ano. Nós sabemos das deficiências de Dourados e se assim for necessário fico à disposição do partido, para apoiar no que for melhor”, citou Marçal.

Também na disputa por Dourados é cogitada a participação do deputado estadual Renato Câmara (MDB) e do deputado Barbosinha (DEM); eles devem enfrentar a atual prefeita Délia Razuk (PTB).

Ainda do MDB, sigla do ex-governador André Puccinelli, o deputado estadual Marcio Fernandes é um dos citados para a campanha majoritária, em Campo Grande.

A Capital é alvo de maior interesse e pelo PT cogita-se que um dos dois deputados estaduais, Pedro Kemp ou Cabo Almi, assumam a disputa. Pelo Solidariedade, o deputado Lucas de Lima era o mais cotado até a filiação do ex-secretário de Obras Marcelo Migliori. Ainda tem a possibilidade do deputado mais novo da Assembleia Legislativa: João Henrique Catan (PL), tentar o pleito caso o partido resolva lançar candidatura própria.

Do PSL, o deputado Capitão Contar e o deputado federal Loester Trutis são apostas da sigla. As especulações são muitas e tudo pode mudar poucos dias antes da campanha municipal.

(Texto: Andrea Cruz)