Dupla usa furadeira para roubar celular em Corumbá

Suspeitos utilizaram uma furadeira na tentativa de roubar o celular de uma mulher de 29 anos. O caso ocorreu na manhã de ontem (4), em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, a dupla estava em uma moto quando apontou a ferramenta e ameaçou a vítima.

Na ação, os homens levaram o celular e os documentos pessoais da mulher.

Conforme a descrição da vítima, um dos autores é magro, moreno, tem cabelo crespo e olhos castanhos. A mulher relatou que no momento do assalto ele usava uma camiseta amarela com palavras escritas na cor preta. O suspeito que pilotava a moto não pode ser descrito já que o mesmo estava de capacete.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)