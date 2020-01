Drácula chega na Netflix e fãs estão decepcionados

Drácula chegou neste sábado (4) na Netflix, porém, os fãs estão decepcionados e não é por conta da qualidade da série. As prévias, lançadas recentemente, mostravam uma série de terror digna. O protagonista, interpretado por Claes Bang (The Square), chamava atenção por parecer o Drácula perfeito. Até por esse ponto, alguns internautas chegaram a descrever o personagem como um vampiro sexy.

Drácula é uma produção com apenas 3 episódios. O curioso é que os fãs não estão satisfeitos nem com o fato de que cada um dos episódios tem duração de filmes. Cada um tem cerca de 1 hora e 30 minutos, o que faz a série ter 4 horas e 30 minutos, aproximadamente, no total.

Mesmo assim, os fãs reclamam no Twitter porque querem mais de Drácula. Memes de indignação são usados e até reclamações de que uma segunda temporada pode demorar – o seriado é dos criadores de Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss, conhecidos pela demora na produção de novos episódios. Confira a reação dos fãs:

Eu abrindo a Netflix e vendo Drácula com 3 episódios pic.twitter.com/qOwLpZNd8A — 🌑🔭 (@ANDREANNY001) January 4, 2020

Saiu #Drácula na Netflix

Só tem 3 episódios pic.twitter.com/1rPnytxnVy — Vinicius (@Vini_Lopez1) January 4, 2020

ok, drácula finalmente está entre nós e puxa mais uma série como sherlock que teremos que esperar a cada dois anos por nova temporada, será? k pic.twitter.com/ZY1rNERPBY — ali de rívia. (@guardisnfgalaxy) January 4, 2020

A obra é baseada no clássico de Bram Stoker, buscando reintroduzir o personagem para nova geração.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Observatório do Cinema)