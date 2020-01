Concurso da Marinha abre vagas para formação de oficiais

Oportunidades destinadas para as áreas de Arquitetura e Engenharia com salário de R$ 8,6 mil

Na última sexta-feira (3) foi divulgado no Diário Oficial da União novo edital para concurso da Marinha do Brasil. A oferta é de 25 vagas para os cargos de engenheiro e arquiteto. Na seleção podem concorrer candidatos que tenham nível superior em Arquitetura e em diversas áreas de engenharia. Os interessados poderão realizar as inscrições para o concurso a partir do dia 9 de março pelo site da Marinha. O prazo para cadastro vai até dia 23 de março.

A inscrição também pode ser feita por meio dos postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL) listadas no edital. Taxa de inscrição no valor de R$ 126 será cobrada para concorrer no concurso. Inscritos no programa CadÚnico (renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional) e doadores de medula óssea podem pedir isenção de 9 a 18 de março.

Todos os candidatos serão submetidos a provas objetivas, discursiva de Conhecimento Profissionais, redação e tradução de texto. As avaliações terão caráter eliminatório e classificatório. De acordo com cronograma do edital, o exame objetivo está marcado para a primeira quinzena de maio. Após a aprovação no concurso, os candidatos ainda deverão passar pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO) com duração de cerca de 31 semanas no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. Durante o curso, os estudantes na posição de guarda-marinha receberão remuneração de R$ 8.671,32.

Para mais informações, acesse:

Edital concurso Marinha 2020 – engenheiros e arquitetos

(Texto: Lyanny Yrigoyen com assessoria)