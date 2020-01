Após derrota, Brady afasta aposentadoria, mas vê futuro em aberto

Contrato do quarterback do New England Patriots expira ao fim da temporada e mudança de time não está descartada

Aos 42 anos de idade, o quarterback Tom Brady é frequentemente colocado no panteão dos maiores atletas da história. Alguns, inclusive, o colocam como o maior jogador de futebol americano em todos os tempos. Fato é que, após 19 anos defendendo o New England Patriots, único time da carreira do camisa 12 até o momento, a próxima temporada pode marcar a primeira dos dois em caminhos opostos. O ponto final na carreira, entretanto, ainda não é visto como uma possibilidade real na carreira do jogador, hexacampeão do Super Bowl, a grande final da NFL.

Após a derrota por 20 x 13 para o Tennessee Titans, que determinou a eliminação dos Pats na temporada 2019/20, o jogador concedeu entrevista coletiva em que rechaçou a aposentadoria em um futuro próximo. “Eu diria que é muito pouco provável (que eu me aposente). Felizmente, pouco provável. Não quero especular muito sobre o futuro, mas, mais uma vez, simplesmente não sei o que vai acontecer. Ninguém precisa fazer escolhas nesse momento”, afirmou.

Sobre o time que defende desde o já distante ano 2000, e entrou em campo em nada menos que 285 ocasiões, o jogador rasgou elogios à organização, mas não cravou se volta ao Gillette Stadium para mais uma temporada.

“Eu amo os Patriots. Essa é a melhor organização. Eu diria que não há ninguém que tenha tido uma carreira melhor que eu, então, sou muito abençoado. Não sei como será o futuro, por isso, não vou fazer nenhuma previsão. Gostaria que tivéssemos vencido esta noite, que tivéssemos feito muitas coisas melhores na temporada, mas, simplesmente, não conseguimos fazer nosso trabalho”, frisou, deixando o mistério no ar.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Metrópoles)