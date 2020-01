“Vampiros” de Filipi Silveira é mais uma vez premiado

Filipi Silveira segue mostrando que está no caminho certo com seu trabalho cinematográfico. O ano de 2019 se foi, mas deixou bons resultados para a produção cinematográfica “Vampiros” de Filipi Silveira, pois além de selecionado na primeira edição do “Festival Graffit de Cinema realizado em São Lourenço, Minas Gerais, a obra recebeu o prêmio de “Melhor Direção de Fotografia” que contou com o trabalho de Joaquín Díez Villanueva, Roberto Leite e imagens adicionais de Beto Perocini.

“A fotografia ficou mais bonita e elevando a qualidade mais ainda graças ao trabalho das lentes, depois o color e efeitos sutis ou alegóricos de Joaquín, foram muitos dias a gente estudando, criando, colocando signos através das cores, a cena final do aeroporto sempre é muito elogiada, lembro de quando olhei o avião e sugeri de filmar q cenas atrás da asa dele, deu um efeito lindo, tudo é um grande conjunto. Demorei muito até deixar o filme do jeito que queria, em muitos momentos deixando o Joaquín doido porque demoro para fechar o corte e quando o filme conseguiu uma outra linha de financiamento que foi o FMIC 2017, enfim consegui deixar a obra do jeito que queria.”, relembra o ator e diretor do filme.

O filme que conta a história de dois personagens que trabalham nas noites, unidos pela solidão que usa em seu roteiro o pretexto de abordar de uma maneira poética temas como a solidão, relações liquidas e amizade teve financiamento do Edital do Museu da Imagem e do Som (MIS), por intermédio da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul e Edital do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) 2017, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município (SECTUR) de Campo Grande e empresas parceiras que acreditaram no projeto.

O obra realizada entre a Cerrado’s Filmes, Filmadelas, Fundo da Vila Films e Zion Filmes, além do recente prêmio de Melhor Fotografia, já recebeu os prêmios de Melhor Média-Metragem, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante,Melhor Trilha Sonora por Festivais que foi exibido.

Filipí Silveira segue conlecionando prêmios e levando o nome de Mato Grosso do Sul para o mundo.Elogiado por grandes nomes do audiovisual como o dramaturgo, escritor, roteirista, jornalista, cineasta Aguinaldo Silva, pelo diretor Beto Brant e pelo jornalista crítico de cinema Rubens Ewald Filho, falecido em junho de 2019. Sobre o futuro Filipi foi categórico. “Devo continuar trabalhando o filme “Vampiros” este ano e estou me preparando para o meu primeiro Longa-Metragem na direção. Será com certeza um grande desafio”, declara o diretor e ator que teve recentemente seu projeto de Longa-Metragem pré-aprovado no edital FMIC 2019 em primeiro lugar.

(Texto: Marcelo Rezende)