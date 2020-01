UFMS abre concurso para nível superior e médio

A UFMS abre as inscrições para novo concurso público para cargo de técnico-administrativo em educação. São 27 vagas para nível médio e nível superior completo

As inscrições poderão ser realizadas de 6 de janeiro de 2020 até as 23h59 de 2 de fevereiro de 2020, unicamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), organizadora do concurso, conforme publicado no Diário Oficial. A taxa de inscrição será de R$ 150 (cento e cinquenta reais).

Vagas

Segundo consta no edital, o concurso oferece os seguintes cargos com a remuneração inicial de R$ 2.446,96 + Auxílio Alimentação no valor de R$ 458 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais:

Assistente em Administração, 11 vagas para Campo Grande; 1 vaga para Três Lagoas, 1 vaga para Corumbá; requisitos mínimos: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo;

Técnico de Laboratório/ Biologia/Física/Química, 6 vagas para Campo Grande; requisitos mínimos: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área

Técnico de Tecnologia da Informação, 4 vagas para Campo Grande; requisitos mínimos: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais;

Técnico em Contabilidade, 4 vagas para Campo Grande, requisitos mínimos: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico + Registro no Conselho competente.

Provas

As provas serão realizadas em Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, conforme opção do candidato no momento da inscrição. Os locais e horários de realização do exame serão divulgados por meio de edital e disponibilizados no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos. A prova será objetiva, de múltipla escolha, e terá duração de quatro horas.