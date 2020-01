Lançamento de ‘soja inteligente’ é destaque da Showtec 2020

Controle de pragras, estabilidade em regiões quentes e resistência abrem o calendário de lançamentos deste ano

Com lançamento nacional de três novos cultivares de soja, a Showtec 2020 abre o calendário deste ano de eventos voltados para a produção agropecuária. As variedades BRS 391, BRS 467RR e BRS 544RR trazem mais facilidade para controle de determinadas pragas e manejo da lavoura.

Para o gerente da Fundação Meridional, Ralf Dengler, as novas sementes abrem uma nova perspectiva de negócio para os produtores. “Mato Grosso do Grosso do Sul tem uma importância estratégica na nossa agenda e os produtores de sementes ligados à Meridional estão recebendo pedidos para o produtor que já estiver planejando a próxima safra”, explica.

Diferenças

A BRS 391 tem como diferencial a tecnologia block, que garante a tolerância ao complexo de percevejos que podem causar danos na cultura da soja. Além disso, possui tipo de crescimento determinado, com resistência às principais doenças da soja, como a podridão radicular de Phytophthora e resistência aos nematoides de galha.

Segundo a Embrapa, a tecnologia amplia a proteção da lavoura ao ataque dessa praga, que suga as vagens e os grãos de soja. As cultivares com a genética Block têm maior tolerância aos percevejos, o que minimiza a ação destrutiva da praga. Com a opção por essa cultivar, o uso de inseticidas não é dispensado, mas será possível uma melhor convivência com os insetos no campo. A adoção de cultivares tolerantes agrega força ao Manejo Integrado de Pragas (MIP-Soja).

Já a BRS 467RR tem ótima estabilidade produtiva nas regiões mais quentes, com perfil de planta (tipo de crescimento indeterminado) que possibilita a semeadura antecipada. Apresenta resistência às principais doenças da soja, como a podridão radicular de Phytophthora e possui tolerância ao glifosato, facilitando o controle de plantas daninhas.

E a BRS 544RR é uma variedade de soja precoce, que possui tipo de crescimento indeterminado, o que permite o plantio antecipado e propicia a semeadura da segunda safra em sucessão. É cultivar transgênica com tolerância ao glifosato e possui resistência às principais doenças foliares da soja e à podridão radicular de Phytophthora.

Produtores poderão, ainda, ver outras cultivares BRS, como a soja com a tecnologia Shield (para manejo da ferrugem) e cultivares de três diferentes plataformas (convencional, RR1 e Intacta) com excelentes desempenhos, bem como conversar com pesquisadores da área e tirar dúvidas sobre o plantio, manejo e outras características dos novos materiais.

