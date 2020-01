Foragido assume ataque ao Porta dos Fundos e pede asilo

Eduardo Fauzi deu a primeira entrevista para o repórter Lauro Neto do site Projeto Colabora

Eduardo Fauzi, suspeito de lançar coquetéis molotov contra a produtora do grupo Porta dos Fundos, na madrugada de 24 de dezembro, está foragido na Rússia. Ele afirma que tem uma namorada no país com quem tem um filho e pretende pedir asilo no país.

O suspeito contou que recebeu informações sobre seu pedido de prisão e fugiu antes de ser pego pela polícia. “Fui conectado o suficiente pra ser avisado do mandado a tempo de viajar pra fora do país”, disse. Além do ataque à produtora, Fauzi possui uma longa ficha criminal que inclui crimes como ameaça, lesão corporal, desacato, extorsão e Lei Maria da Penha.

Mesmo assim, ele garante que não é criminoso e sim “combativo” e que todas as investigações contra ele são de situações onde ele foi vítima da violência policial. No dia 28, Luís Nassif publicou, no GGN, a informação de um mensagem criptografada de que Fauzi era o líder do ataque. A mesma informação chegou à Polícia. Só no dia seguinte, à tarde, Fauzi tomou o voo que o levaria a Paris e, a seguir, a Moscou.

Tempo em que poderia ser emitida uma ordem de prisão preventiva e sua inclusão nos registros da Polícia Federal. Registro que os aeroportos consultam antes de permitir que alguém embarque. Agora, a repatriação de Fauzi, que depende do Governo Federal deve demorar, a não ser que o governo da Rússia tome a iniciativa de repatriá-lo.