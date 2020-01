Atacante francês morre em acidente de carro aos 23 anos

O Guingamp, clube que disputa a segunda divisão na França, confirmou nesta sexta-feira a morte do atacante Nathael Julan. O jogador, de 23 anos, faleceu após sofrer um acidente de carro.

Os detalhes e circunstâncias da morte de Julan não foram revelados pelo Guingamp. Mas as informações da imprensa francesa são de que o atacante sofreu um acidente de carro após participar de um treinamento da equipe.

Julan iniciou a sua carreira e se profissionalizou pelo Le Havre, tendo feito a sua estreia no time principal em 2015, na segunda divisão francesa. Foram 42 jogos disputados e nove gols marcados pelo clube até a sua transferência para o Guingamp, em janeiro de 2018, o que representou a sua chegada à elite do futebol do país.

O atacante disputou dez jogos pelo clube até ser emprestado ao Valenciennes em janeiro de 2019, onde permaneceu por seis meses, até o fim da temporada passada, quando fez o seu retorno ao Guingamp, que havia sido rebaixado. Nesta temporada, ele havia entrado em campo apenas duas vezes. (João Fernandes com Terra)