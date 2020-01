Agente penitenciário evita roubo e dispara em bandido

Edney Ribeiro da Rocha, 29, foi detido na noite de sexta-feira (3) após ser baleado no momento que realizava um roubo na avenida Fábio Zahran, próximo ao centro de Campo Grande. O bandido foi detido em flagrante por um agente do AGEPEN (Sistema Penitenciário Estadual), que disparou no suspeito.

Segundo boletim de ocorrência, o policial relatou que transitava pela avenida e visualizou um indivíduo com revolver apontado para a vítima, numa clara atitude de roubo em via pública. Em seguida, ordenou que o suspeito largasse a arma e, no instante em que Edney apontou a arma na cabeça da vítima e ameaçou disparar, o agente efetuou o disparo no braço do autor para preservar a vida da vítima.

Após ser atingido, Edney caiu e foi desarmado pelo agente de segurança, sendo que a vítima então acionou o socorro médico e o serviço policial. Ainda durante a contenção, o autor passou a proferir ameaças dizendo “Isso não vai ficar assim, meus camaradas vão te pegar, vou matar você.”

Aos policiais, a vítima, relatou que estava caminhando quando foi abordado pelo assaltante, que passou a ameaça-lo com a arma de fogo e dizendo “perdeu, perdeu, passa o celular ou eu atiro”.

A viatura SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário, conduziu o autor do crime até a Santa Casa, onde deve passar por procedimento cirúrgico. Além disso, o autor passou o nome falso de Leandro Jorge de Freitas, sendo que ao chegar no Hospital Santa Casa disse o nome verdadeiro.

O caso foi registrado como falsa identidade, roubo na forma tentada, roubo majorada com emprego de arma de fogo e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. (João Fernandes)