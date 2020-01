Star Wars soma US$ 400 milhões na bilheteria americana

Ainda assim, projeções mostram que filme terá desempenho um pouco inferior aos demais da trilogia

Somando US$ 16,9 milhões do Ano Novo, Star Wars: A Ascensão Skywalker chegou à marca dos US$ 400 milhões na bilheteria norte-americana. De acordo com a Variety, o filme até o momento segue os desempenhos de O Despertar da Força e Os Últimos Jedi.

Projeções apontam que, ao final do seu período em cartaz, o Episódio IX não baterá os US$ 1,3 bilhão e US$ 2,1 bilhões dos Episódios VIII e VII, respectivamente. Mas, ao que tudo indica, o filme que encerra a Saga Skywalker deve, sim, atingir a marca US$ 1,0 bilhão.

Uma das principais críticas para a nova trilogia foi a criação de personagens aparentemente superficiais, utilizando o status da produção para arrecadar dinheiro dos fãs, ao criar novos personagens tão bons quanto os antigos. O último episódio ‘A Ascensão Skywalker’ traz a concretização em parte, não por Rey, Finn, Poe Dameron e Kylo Ren terem se tornado tão icônicos quanto os personagens originais, mas por suas próprias personalidades e finalizarem uma curiosidade dos fãs.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Omelete)