Cerca de 72% das lojas do centro aderiram queima de estoque

Com pagamento dos salários dos servidores estaduais e municipais, ofertas devem durar até o dia 11

O pós fim de ano começou com tudo para os lojistas do Centro e de grandes magazines com grande movimento trazido por ofertas para ”queimar” e renovar o estoque de produtos. De 120 empresas consultadas, cerca de 72% ”terão ofertas enquanto durar o estoque”, revela o presidente da CDL/CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila.

Vila ressalta que esta é a oportunidade para que os empresários que não venderam bem no Natal recuperem o prejuízo. ”Percebemos que durante o Natal não houve muito consumo. Muitas pessoas na rua transitando com dinheiro, mas com cautela para os gastos. Agora, ainda há dinheiro para circular”, diz ele lembrando que o pagamento dos salários do Estado e da prefeitura auxiliam no momento.

As promoções devem durar até o fim de semana do dia 11, próximo sábado. ”As grandes magazines querem renovar os estoques. Nesta onda, os pequenos também aproveitam. Agora troca a coleção de roupas, então os lojistas precisam vender”.

Sobre o programa para premiar o cidadão que pede CPF na nota fiscal, anunciado na quinta-feira (02) pelo secretário de Finanças da prefeitura, Pedro Pedrossian Neto, Adelaido é categórico ao afirmar que seja do Estado, ou da prefeitura, os programas devem facilitar a vida do consumidor.

”Eu vi que o consumidor tem que ficar atento aos sorteios e ele deve ir atrás do prêmio, mas acredito que esse processo deveria ser mais facilitado. Afinal, é um bem tanto para os governos, quanto para os consumidores”, lembra falando sobre o aumento da arrecadação pública com mais notas fiscais emitidas.

Onde tá oferta?

Casas Bahia, Magazine Luiza, Gazin, Romera e outras grandes magazines começaram a sexta-feira (03) cheias de cartazes com promoções. No Extra, até a quarta-feira (08) acontece o Hiper Saldão com descontos de até 70% em eletro, têxtil, alimentos e bebidas. Entre as ofertas, estão: TV Led Samsung 32 polegadas por R$ 899,00; Smartphone Samsung Galaxy J2 Core a R$ 499,00; Fritadeira elétrica Cadence por R$ 189,90, além de toda linha de bicicletas com 40% de desconto nos cartões da loja e pneus com 50% de desconto na segunda unidade

No Magazine Luiza, a campanha nacional teve como estrelas panelas de pressão, ferros de passar roupas e travesseiros saindo por menos de R$ 50. O saldão das Lojas Americanas será até o dia 6 de janeiro, com descontos em produtos e categorias, como fraldas, higiene e beleza, cama, mesa e banho, vestuário, games, brinquedos, telefonia e informática. A Americanas.com tem liquidação até o dia 6 de janeiro e promete descontos de até 80%. A Shoptime terá promoção de 6 a 10 de janeiro, com até 60% de desconto. As lojas do shopping Bosque dos Ipês estão em campanha com descontos de até 80%.

Problemas, trocas e defeitos

O superintendente do Procon-MS (Superintendência para Orientação Defesa do Consumidor), Marcelo Salomão afirma que independente de estar em promoção, ou não, o produto tem garantia legal. ”Mesmo se o produto for de mostruário. Se o consumidor comprar e vier com defeito, ele tem as garantias legais”, explica.

Se lojista vende um produto com avaria visível (riscos, manchas e amassados) com desconto e o cliente percebe na hora de usar que há um dano até o momento oculto, a garantia vale do mesmo jeito. ”Se eu compro uma máquina de lavar com a lataria amassada e ganho um desconto, mas tem um defeito no motor, a garantia continua. Ela só não vai ter garantia no risco assumido do amassado”, defende.

”Alguns lojistas colocam que produto de mostruário não tem garantia, isso é absurdo. Existe sim garantia. É importante o consumidor comprar e pedir nota fiscal para a sua segurança se precisar trocar. Mas é importante lembrar que o lojista não é obrigado a trocar o produto que não tem vício, ou defeito. Isso vai de acordo com a política de troca da loja”, acrescenta.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, produtos e bens duráveis têm garantia de 90 dias e não duráveis de 30 dias. Ainda de acordo com Salomão, é comum reclamações junto ao órgão nesta época do ano. ”Fato que a gente observa muito é que aumentam os casos de venda casada. Eu quero comprar um liquidificador, mas sou obrigado a contratar um seguro, ou garantia estendida. Isso é vedado por Lei”.

Valdir Custódio, sub-secretário do Procon Municipal, também afirma que as denúncias e questionamentos aumentam nos primeiros dias do ano por conta das promoções. ”Existem denúncias, mas isso não significa que as datas de vendas sejam problemáticas”, diz ele lembrando que é direito do consumidor procurar ajuda profissional quando há dúvidas sobre a conduta dos lojistas. (Marcus Moura Com Folhapress)