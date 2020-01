Capital teve um acidente a cada duas horas no revéillon

Uma morte foi registrada e seis pessoas foram presas por embriaguez

A cada duas horas, uma pessoa se acidentou nas ruas de Campo Grande durante o Réveillon, como revelaram dados obtidos pelo jornal O Estado junto ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Entre as 0h do dia 1º e as 7h de ontem (2), última atualização disponível da corporação, foram registrados 11 acidentes nas ruas da Capital. Nos 11 casos registrados, 7 deles tiveram vítima, com uma morte registrada. Na primeira hora do ano de 2020, Cleudenilson Alves Rodrigues de Matos, 29 anos, morreu a menos de 100 metros da sua casa, ao bater a moto Yamaha que pilotava contra um muro, no Parque dos Laranjais, região norte.

De acordo com a polícia, o frentista tinha ido passar a virada do ano na casa de um amigo e, aparentemente, perdeu o controle do veículo. Os dados da PM apontam que a Avenida Afonso Pena, principal via da Capital, teve a maior concentração de acidentes no Réveillon: dois.

Outras avenidas importantes, como a Gunter Hans (região sul), Nosso Senhor do Bonfim (região norte) e Ceará (região central) também tiveram ocorrências. O Réveillon também foi marcado pelos casos de motoristas bêbados dirigindo.

A PM prendeu seis deles em flagrante durante operações realizadas no feriado. Outros casos de acidentes foram registrados na manhã de ontem, mas a PM trata-os já fora do escopo da festa pela passagem do ano. Homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, foi socorrido em estado grave ao Pronto-Socorro da Santa Casa após bater a moto que pilotava contra uma árvore na Avenida Cônsul Assaf Trad.

Segundo a PM, o homem fugiu em alta velocidade de uma viatura após ser acusado de roubar a mão armada o veículo de um pintor, de 54, na Vila Gomes, e usá-lo para render vítimas e tomar seus objetos, como celulares, carteiras e bolsas.

Mais cedo, no fim da madrugada, um dos acidentes registrados envolveu um homem de 50 anos, preso em flagrante por dirigir bêbado após causar acidente com duas vítimas na Avenida Ricardo Brandão. Segundo a PM, duas mulheres foram socorridas de ambulância com ferimentos leves após o Celta em que estavam ser atingido na traseira por um motorista bêbado, que perdeu o controle e só parou de andar em alta velocidade porque colidiu contra uma árvore.

(Texto: Rafael Ribeiro)