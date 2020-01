Bando do Velho Jack abre ano com primeiro show em MS

Marcelo Rezende

Completando 25 anos de muito rock’n’roll em 2020, o Bando do Velho Jack realiza no dia 25 de janeiro, no Blues Bar, um grande show que fará parte das celebrações de aniversário da banda. Com um repertório repleto de clássicos, o quinteto leva aos palcos referência do southern rock, estilo próprio do sul dos Estados Unidos, com influências do country e blues. Mas é nas músicas autorais que eles ganham respeito. “Palavras Erradas” e “Gasolina”, por exemplo, viraram clássicos, assim como as versões de “Trem do Pantanal” e “Comitiva Esperança”. Festejar 25 nos de estrada, fazendo o que mais gostam, não é para qualquer um. A banda convidada para abrir a noite é a Tonho Sem Medo, que vai garantir a animação da galera com canções de Creedence Clearwater Revival, The Animals e também com suas composições, que têm arrebatado fãs por onde passam.

Foi a paixão pelo rock’n’roll clássico que deu origem a esta que é uma das mais longevas bandas de Mato Grosso do Sul. Rodrigo Tozzette (guitarra e vocal), Marcos Yallouz (baixo), Fabio “Corvo” Terra (guitarra), Alex “Fralda” Cavalheri (teclados) e João Bosco (bateria) compõem a formação mais tradicional d’O Bando do Velho Jack. Em atividade desde 1995, a banda tem uma discografia de respeito, composta pelo EP Old Jack (1998), Procurado (1999), Como Ser Feliz Ganhando Pouco (2002), Ao Vivo e Acústico no Som do Mato (2004) e Bicho do Mato (2007), além do DVD 15 Anos de Rock e Teimosia (2014). Os dois maiores sucessos que refletem bem a variedade sonora do grupo são “Trem do Pantanal”, composição de Paulinho Simões e Geraldo Roca, um dos pontos altos das apresentações em uma releitura roqueira, e “Palavras Erradas”, uma das principais composições do grupo. Uma balada indispensável no setlist dos shows do Bando.

Fabio Terra, guitarrista e compositor do Bando, adiantou um pouco do que vai ser essa grande festa. “Esse é o primeiro show do ano do Bando do Velho Jack para comemorar os 25 anos de carreira. É uma data especial, pois é o primeiro show no dia 25, em alusão aos 25 anos de estrada. No repertório, além das músicas que a gente tem mostrado, entrarão músicas novas, em que estamos trabalhando para o próximo EP que vai sair, e vamos colocar no bis um clássico do rock’n’roll, que é uma canção que a gente tocava na época do extinto Stones Blues Bar, que a galera gostava bastante; e esse é o grande segredo. É uma surpresa e não vou contar. Quem quiser descobrir tem de ir no show pra ver”, afirma o músico. Fabio destaca também alguns detalhes do evento. “Vamos colocar nosso painel de LED, atender os fãs com as músicas que eles mais gostam e também aquelas canções do lado B, vai ser um show diferenciado”, completa. Sobre o futuro, tem quatro músicas sendo gravadas e tem mais nove pré-produzidas. “Ainda não decidimos se vai ser um CD físico, ou se irão para as plataformas de streaming, ou até um vinil comemorativo, mas tem trabalho novo por aí”, celebra Fabio Terra.

Rodrigo Tozzette, vocalista e guitarrista do bando, é só alegria ao falar desses 25 anos de rock’n’roll. “A ideia é fazer vários shows comemorativos e a festa oficial será realizada mais para meados de 2020. Isso vai ser planejado. Já temos ideia de como será estruturado o evento. Deve ter participações dos amigos de caminhada de outras bandas. O novo EP deve ser lançado para a festa e tem o destaque para a nossa versão de ‘Comitiva Esperança’, de Almir Sater, e para as novas canções da banda”, adianta Tozzette.

“Quando eu entrei no Bando, a galera tinha um ano e meio de estrada. Cheguei após a morte do vocalista Alex Batata (assassinado a tiros, no dia 20 de junho de 1997) e de lá pra cá a banda sempre andou de forma linear, sempre com muito trabalho, tudo levado muito a sério, seja fazendo música, procurando fazer bons shows. Tivemos fases em que todo mundo estava cansado e no começo de 2015 demos um tempo com a banda; foram dois anos e pouco separados, daí voltamos com uma proposta de produzir mais os shows e desde então é muito trabalho. Mesmo sem estar nos palcos estamos trabalhando nas mídias sociais. O plano é não parar nunca. E continuarmos fazendo música”, finaliza Tozzette. Que seja como um velho blues de Muddy Watters que diz: “Pedras que rolam não criam limo”. Vida longa ao Bando do Velho Jack.

Serviço: Bando do Velho Jack e Tonho Sem Medo se apresentam no Blues Bar, que fica na R. 15 de Novembro, 1.186 – Centro, no dia 25 de janeiro, a partir das 22h. Garanta o seu ingresso on-line pelo Sympla, em http://bit.ly/bandonoblues2020 ou nos postos de venda: Blues Bar, Rock Show, Augusta Life Store, 262 Kustom Shop e 262 Kustom Shop – Shopping Campo Grande.