Ao vivo, equipes do MS estreiam na Copa São Paulo

Vai começar para os times do Mato Grosso do Sul a Copa São Paulo 2020. União/ABC e Cena, representantes do estado, estão nos grupos sediados em Suzano e Mauá, respectivamente. A estreia de ambos será nesta sexta-feira às 14h15.

Pelo grupo 22, o ABC, campeão estadual de 2019, pega a Chapecoense. Já o Cena está no grupo 26 com sede em Mauá e vai encarar outro catarinense, o Avaí. No outro jogo do grupo, o Mauá encara o Atlético-CE.

Na primeira fase da Copinha, os times se enfrentam dentro do mesmo grupo e os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.

O site EsporteMS também fará a retransmissão das imagens da TV Federação Paulista da partida entre ABC e Chapecoense. Os dois jogos serão às 14h. (João Fernandes com EsporteMS)