Volta para casa movimenta rodovias e aeroportos

Após o feriado de réveillon de quarta-feira (1º), as rodovias e os aeroportos recebem grande fluxo de pessoas que retornam para casa ou viajam de férias.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), quase dois milhões de passageiros devem passar pelos aeroportos até o próximo dia 5 (domingo). Em razão disso, a empresa realiza monitoramento de sua rede com objetivo de garantir a segurança de operadores aéreos e usuários. A previsão é que pelo menos 15.554 mil operações de pousos e decolagens sejam feitas.

De acordo com a Infraero, o Aeroporto Santos Dumont, no Rio (RJ), deve receber cerca de 675 mil passageiros entre e de 2020. No Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, devem embarcar 1,5 milhão de passageiros neste período.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Agência Brasil)