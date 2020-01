Saúde das lavouras de verão em MS está pior, diz Conab

Índice de Vegetação, responsável pela métrica, é menor devido a falta de chuva

A saúde das lavouras de verão de Mato Grosso do Sul foi destaque do Boletim de Monitoramento Agrícola, da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), divulgado ontem (02). A falta de chuva, em decorrência de um veranico, fez com que o IV (Índice de Vegetação) de parte considerável das plantações da região sudoeste ficasse menor neste início de safra.

Os Índices de Vegetação são obtidos através de uma análise, realizada por algoritmos, com imagens para auxiliar agricultores e agrônomos a identificar variações nas culturas como vigor da vegetação, estresse hídrico entre outros. No Estado, a média do IV da safra 2019/2020 está abaixo da média histórica (-12%) e do ciclo anterior (-11%) e a principal causa foi a falta de chuva no final de novembro e início de dezembro. Cerca de 56% do IV encontra-se acima de 0,66, enquanto havia 75% no mesmo período da safra passada.

A situação foi piorada pelo atraso de 14 dias na finalização do plantio da soja, que aconteceu somente em 6 de dezembro. O atraso ainda refletirá no plantio do milho safrinha. Segundo dados da Semagro (Secretaria Estadual Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), no ano passado, 70% da área da soja recebeu milho, e neste ano a expectativa é que a porcentagem aumente por conta do baixo estoque no período e dos preços em alta.

A abertura de mercado para os países asiáticos também é parte importante da mudança, já que o aumento no número de exportação impulsiona a produção de carne, e para atender a demanda da produção é preciso ter mais ração.

Como funciona o IV?

Na métrica do IV, a lavoura com nota entre -1 e 0 é considerada morta, ou inanimada. De 0 a 0.33, a plantação está viva, porém não é saudável. Entre 0.33 e 0.66 a vegetação é considerada moderadamente saudável. Por fim, as com nota 0.66 são as com boa saúde.

(Texto: Marcus Moura)