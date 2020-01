Prefeitura reordena semáforos em alguns pontos da Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) está fazendo intervenções para melhorar o trânsito na região dos bairros Anahy, Oliveira e União. O projeto de reordenamento inclui mudança no fluxo viário e seis novos semáforos.

As mudanças são realizadas para atender um ao aumento do fluxo de veículos com a inauguração de um residencial com 732 apartamentos na Avenida Petrópolis, no Residencial Oliveira.

Com a natural aumento do fluxo de veículos, gerado pela incorporação a estes de uma população superior a 3 mil moradores, segundo os técnicos da Agetran será necessário reforçar a sinalização semafórica para garantir a travessia com mais de segurança de vias como a Lúdio Coelho e a Albert Sabin que servem de acesso ao futuro residencial.

Com o semáforo na Rua João Ribeiro Guimarães, a entrada na Lúdio Coelho (via de acesso rápido ao centro pela Avenida Duque de Caxias) ficará mais fácil. Isto vai desafogar a Rua Petrópolis, que hoje é a opção preferida dos motoristas para entrar na Lúdio Coelho, em função da sinalização semafórica existente.

O semáforo do cruzamento esquina da Rua Petrópolis com a Maria Luiza Moraes (e seu prolongamento a Rua das Mansões), será em três tempos. O canteiro central será adequado para facilitar a manobra dos ônibus. (João Fernandes com assessoria)