Polícia oferece recompensa a quem denunciar Eduardo Fauzi

O Portal dos Procurados do Disque Denúncias divulgou nesta quarta-feira (1º) um cartaz com recompensa de R$ 2 mil reais para ajudar na localização e prisão do suspeito Eduardo Fauzi, acusado de participar do ataque com bombas caseiras à produtora de vídeos ‘Porta dos Fundos’, na véspera do Natal. A intenção é receber informações que possam levar ao suspeito.

O mandado de prisão temporária de 30 dias foi expedido pela Justiça do Rio, atendendo a um pedido do delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro. Agentes da 10.ª DP fizeram nesta terça-feira (31) uma operação para cumprimento do mandado, mas o acusado não foi localizado. O delegado afirmou que ele já é considerado foragido da Justiça.

O homem identificado é acusado de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que o vigia da produtora foi atingido no momento em que as bombas foram lançadas na entrada da casa e ainda por crime de explosão.

O Portal dos Procurados destacou que quem tiver qualquer informação a respeito da localização do homem identificado pela Polícia e também dos envolvidos no ataque, pode fazer denúncia pelo Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook; pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denúncia.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Gazeta do Povo)