Marquinhos reúne secretariado e traça planejamento de 2020

Prefeito aposta em divulgação para trazer novos investimentos ao município

No primeiro dia útil de 2020, a Prefeitura de Campo Grande realizou uma reunião, que contou com a presença do prefeito e de todos os secretários, para apontar os resultados conquistados em 2019, e debater o planejamento para o novo ano. O prefeito Marquinhos Trad ressalta a importância de novos projetos, que permitem a divulgação do município nas redes sociais, o que facilita novos investimentos, afetando diretamente na geração de empregos.

Segundo o prefeito, os resultados positivos obtidos durante 2019 foram conquistados com o trabalho em conjunto de todo o efetivo, entre atuação de secretários e suas equipes, que estão se preparando para lidar com as diversidades que podem ocorrer durante o ano eleitoral. “Para que não existam surpresas, nós vamos manter os planejamentos que estamos realizando, caso algum falhe, nós já temos medidas que podem ser usadas para substituí-los”, afirma. E apesar das novas eleições, o prefeito garante que o município mantém estratégias para que o serviço ocorra de forma estável. “Campo Grande não precisa se preocupar, já que estamos bem amparados com o planejamento dos nossos serviços”, frisa.

Para ampliar os serviços, Marquinhos acredita que a Capital precisa se tornar cada vez mais conhecida, e a entrega de projetos tais como Reviva Campo Grande e os eventos produzidos na Cidade do Natal, possibilitam essa repercussão por meio das redes sociais. “A visibilidade das redes e o reconhecimento, facilitam a vinda de recursos, de valores expressivos que podem afetar diretamente a geração de empregos em 2020, em que nós queremos entregar diversas obras, tais como uma pista de atletismo”, aponta.

Reforma secretariado indefinida

Por se tratar de ano eleitoral, geralmente, secretários que auxiliam o prefeito a administrar a cidade, deixam suas posições para concorrer durante as eleições municipais. O prefeito aponta a relevância do desempenho dos secretários para sua gestão, mas não define mudanças no efetivo de secretários. “No momento nenhum deles anunciou sua saída para concorrer as eleições, nós estamos esperando se aproximar do prazo, para analisar melhor quais medidas devem ser tomadas”, assegura.

Marquinhos é o 2º a cumprir maior número de promessas eleitorais

A prefeitura deu início a 2020 com o título de segunda gestão com o maior número de promessas cumpridas durante os três anos de mandato, em comparação com as outras capitais do País. O levantamento foi realizado pelo G1, com base nas informações usadas durante a campanha de 2016, e registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A análise aponta que desde o início do mandato, em janeiro de 2017, Marquinhos Trad cumpriu 32 das 45 promessas, representando 71,11%, o gestor fica atrás apenas de Nelson Marchezan Jr, atual prefeito de Porto Alegre/RS, que cumpriu 75% das promessas realizadas.

(Texto: Amanda Amorim)