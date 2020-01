Série do ‘baby yoda’ pode ter mais personagens conhecidos

Criador e roteirista da série The Mandalorian disse que poderemos ver rostos conhecidos da saga Skywalker nos próximos episódios

The Mandalorian é o maior sucesso recente de Star Wars e já tem a segunda temporada confirmada para estrear no serviço de streaming Disney+, no final de 2020, mas ainda não tem previsão de chegar ao Brasil. Ao confirmar os novos episódios, o criador e roteirista Jon Fraveau, que nos trouxe o fofíssimo Baby Yoda, afirmou que poderemos ver alguns personagens conhecidos da Saga Skywalker.

O seriado amplia a linha-temporal depois dos eventos da trilogia original e se passa 30 anos antes de O Despertar da Força, não espere pelas participações de personagens como Rey ou Kylo Ren.

Na linha do tempo de Star Wars, a série acontece alguns anos depois dos eventos de O Retorno de Jedi, com a queda do Império e a Galáxia tentando restabelecer a Nova República. O que também significa que ela é situada oito ou nove anos depois dos eventos de Uma Nova Esperança, o primeiro filme de Star Wars. Entretanto, nenhum detalhe de quais personagens e também da história da próxima temporada foram revelados.

The Mandalorian tem como astro principal o ator Pedro Pascal, que está acompanhado por Gina Carano, Giancarlo Espositio, Werner Herzog, entre outros. Confira o trailer:

O seriado é focado em um enigmático caçador de recompensa que exerce seu ofício em um canto sem lei da galáxia, que supostamente pode ser o personagem Boba Fett, muitos fãs especularam que o próprio mandaloriano está de alguma forma conectado a Boba Fett. A série também acontece cinco anos depois que Boba Fett foi engolido pelo Sarlacc em Tatooine.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações IGN Brasil)