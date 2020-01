Meteorologia indica janeiro chuvoso e quente

Janeiro, o primeiro mês de 2020 promete muito sol e calor acima da média em Mato Grosso do Sul. Uma análise do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica como ficará o tempo durante todo o mês de janeiro no Estado.

Segundo dados de climatologia do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o volume de chuvas esperado para Estado durante o mês de janeiro varia entre 175 a 200 milímetros com os maiores acumulados nas regiões norte e bolsão.

Já os municípios da região leste, parte da região sudoeste e norte do Estado poderão ter chuvas ligeiramente acima da média em até 30 milímetros. Enquanto a região do extremo oeste, poderá ter chuvas ligeiramente abaixo da média em até 20 milímetros.

Quanto ao calor, os dados de climatologia do Inmet, indicam que as temperaturas durante o mês de janeiro em Mato Grosso do Sul podem ter variação média de 22°C a 35°C, sendo a região pantaneira a mais quente. (João Fernandes com assessoria)