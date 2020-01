Incêndio em zoológico alemão mata mais de 30 animais

Um incêndio na madrugada desta quarta-feira (1) atingiu a jaula dos macacos de um zoológico no oeste da Alemanha e matou mais de 30 animais que estavam dentro.

As primeiras investigações da polícia apontam que “balões chineses”, tipos de fogos de artifício proibidos na Alemanha, mas ainda muito populares durante o réveillon, teriam causado a tragédia no zoológico da cidade de Krefeld.

“Nossos maiores medos se tornaram realidade”, escreveu nas mídias sociais a administração do zoológico. “Nenhum animal sobreviveu no santuário dos macacos. Uma tragédia inacreditável”.

Apenas dois macacos sobreviveram às chamas, segundo informou o zoológico, corrigindo a informação inicial. Os bombeiros conseguiram salvar uma jaula anexa só para gorilas, que tem sete animais e não foi atingida.

No entanto, a imprensa alemã noticiou que Massa, de 48 anos, o mais velho gorila-das-montanhas do programa europeu de reprodução de espécies ameaçadas de extinção, morreu nas chamas. Entre os animais mortos há ainda chipanzés e orangotangos. (João Fernandes com DW)