Heroínas prometem tomar conta das salas de cinema em 2020

O cinema promete estreias imperdíveis em 2020, e o quesito super-heroínas está inspirado. A Mulher-Maravilha na versão da atriz Gal Gadot volta às telas com uma história que se passa nos anos 1980.

O primeiro filme da franquia, lançado no ano passado, arrecadou US$ 412,5 milhões (R$ 1,5 bilhão) só no mercado americano e se transformou no campeão de bilheteria entre títulos dirigidos por uma mulher, no caso, Patty Jenkins.

E se “Esquadrão Suicida” (2016) foi um fracasso, a personagem Arlequina (Margot Robbie) se desvencilhou desse problema e terá o seu próprio filme. “Aves de Rapina” será um totalmente feminino. Nele, a vilã se une e outras poderosas e se torna heroína após curar um coração partido.

Outra personagem que ganhou asas é a Viúva Negra (Scarlett Johansson), que saiu do universo masculino de “Vingadores”. Pelo trailer já divulgado o filme promete mostrar a infância da heroína e os dilemas que sofreu antes de se tornar a famosa Viúva Negra.

Outra heroína aparece em tempos de live-action a exemplo de “Aladdin”, “O Rei Leão” e “Mogli” (2018). A primeira versão real de Mulan será interpretada pela atriz Liu Yifei. O ator chinês Tzi Ma faz parte do elenco e conta que o filme será totalmente diferente da animação de 1998. (Folhapress)