Acidente grave na MS 306 deixa duas pessoas mortas

Na manhã desta quarta-feira (1°), um acidente na MS 306 – 328 km de Campo Grande – causou a morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas.

De acordo com informações do Dourados News, as vítimas fatais são o motorista do veículo Uno, Erci B.C e o condutor da moto, identificado como Francisco C. S. Ambos dirigiam em direções contrarias quando colidiram e ainda não há detalhes de como o acidente aconteceu.

Em relação as vítimas socorridas, uma delas foi encaminhada para Campo Grande em estado grave.

Ainda segundo informações, peças da motocicleta ficaram espalhadas pela pista a uma distância de 30 metros do local da batida.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)