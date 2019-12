Último ‘Efeito Surpresa!’ de 2019 é com André Luiz Alvez

No podcast, o escritor fala sobre novo livro e carreira literária

Autor do livro ‘A Bruxa da Sapolândia’, André Luiz Alvez resgatou os mistérios de uma antiga lenda urbana de Campo Grande. E sobre essa obra, e muitas outras que o escritor fala no podcast ‘Efeito Surpresa!’ do Estado Online, com a participação da publicitária Samara Henning e da jornalista Jessica Vitória.

Formado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela UNISA-SP, Alvez participou da coletânea de Crônicas e Prosa “Retratos Urbanos”, lançada pela Editora Andross de São Paulo em 2007.

É também autor dos romances: “No Pantanal não existe pinguim” – Editora Agbook – São Paulo, 2011; ”O santo de cicatriz” – Editora Life – Campo Grande-MS, 2013 e “Crônicas da cidade” – Chiado Editora – Lisboa 2017.

O convidado da última edição de 2019 do podcast é ainda colunista do blog literário “Digestivo Cultural”.

(Texto: Danilo Galvão, com informações de Assessoria)