Saiba como prevenir acidentes com rede elétrica na virada

Está chegando o réveillon e para evitar situações inesperadas durante as festas, é importante redobrar a atenção ainda durante a montagem dos equipamentos, tanto em eventos realizados em locais abertos, quanto em espaços fechados, afinal todos os convidados precisam estar seguros para brindar 2020.

Além de buscar sempre contratar profissionais qualificados para realizar as instalações elétricas, existem outros cuidados que devem ser tomados.

Segundo gerente do Departamento da Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa, Rodolfo Pinheiro, “Deve-se evitar a sobrecarga de aparelhos eletrônicos nas tomadas, não tocar em fios partidos ou descascados, não efetuar ligações diretas, não subir em postes, não utilizar arames ou fios metálicos perto da rede de energia elétrica”. Ele lembra que o uso das extensões deve ser feito sempre com carga compatível com a rede.

Muita atenção também durante a montagem das tendas, comuns nessa época do ano com a chegada da temporada de chuvas. “Caso haja instalação de coberturas é necessário deixá-las bem fixadas para não ser lançadas contra a rede elétrica em caso de ventos fortes. Atenção redobrada para não instalar em baixo da rede para evitar um contato acidental”, orienta Pinheiro.

Os fogos de artifícios, muito utilizados na virada do ano, também podem ocasionar problemas se não forem bem utilizados. “Eles podem ser os vilões da festa de réveillon, pois ao explodi-los em locais inadequados, podem atingir a rede elétrica, causando curto-circuito, interrompendo o fornecimento de energia, ou até mesmo incêndios”, complementa.

É também o caso dos acidentes de trânsito que chegam a atingir os postes de energia elétrica e levar à falta da distribuição em toda uma região.Caso aconteça, entre em contato com a concessionária pelos canais de atendimento como o 0800 722 7272 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. (João Fernandes com assessoria)