Pescador pula no rio e nada até a margem ao ser flagrado

Um homem foi flagrado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) às 20h30 de segunda-feira (30) pescando com rede no Rio Taquari em pleno período de piracema. Entretanto, quando avistou os policiais, ele pulou do barco e nadou até a margem, fugindo pela mata em meio à escuridão.

As autoridades detalham que duas equipes atuavam em fiscalização preventiva, monitorando cardumes e cortando anzóis de galho (petrechos proibidos) que estavam armados no rio. Devido à escuridão e a mata ser muito fechada, o pescador não foi localizado.

Nos dois rios, as equipes ainda retiraram e apreenderam 81 anzóis de galho, petrechos proibidos, mesmo com pesca aberta, que estavam armados nos rios.

A PMA informou que tentará identificar o pescador pelas características da canoa. Se identificado, ele responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.

Equipes continuarão se revezando em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente com uso desses tipos de petrechos ilegais que possuem alto poder de captura, neste período crítico de piracema. (João Fernandes com assessoria)