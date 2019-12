Gabigol é eleito “Rei da América”

O diário El País concedeu o prêmio “Rei da América” a Gabigol, que foi decisivo na conquista da Libertadores pelo Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, está representado em todas as posições do pódio, com Bruno Henrique em segundo e Arrascaeta em terceiro.

De 372 jornalistas que participaram da eleição, 168 votaram em Gabigol, totalizando 45%. Bruno Henrique, por sua vez, se destacou na votação popular, mas terminou com 22%.

A lista de melhores do continente ainda conta com outros atletas do futebol brasileiro. Everton Cebolinha, do Grêmio, ficou com a sexta colocação, e Daniel Alves, do São Paulo, e Soteldo, do Santos, dividem o 10º lugar. O também flamenguista Filipe Luís e o atacante do Internacional, Paolo Guerrero, terminaram em 11º, mesma posição de Germán Cano, recém-contratado pelo Vasco. (Gazeta Esportiva)