Dólar fecha em menor valor desde novembro

No último pregão do ano, na segunda-feira (30), o dólar comercial fechou em queda de 0,9%, cotado a 4,01 reais. O valor é o menor desde o dia 5 de novembro, quando a moeda americana encerrou o pregão valendo 3,99 reais.

Segundo as estimativas do BC, o dólar encerraria o ano valendo 4,10 reais. A queda na cotação da moeda está ligada à melhora no cenário internacional, com o avanço nos diálogos entre Estados Unidos e China, e a disponibilidade do mercado de tomar mais risco em países emergentes. (João Fernandes com Veja)