Depac Piratininga passa atender por nome do novo prédio

Funcionando em novo prédio há pouco mais de um mês, a conhecida Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga, passa a ser denominada pelo nome do novo prédio em que é abrigada, unindo as siglas como Depac Cepol (Centro Integrado De Polícia Especializada). A mudança passa a valer a partir do dia 1º de 2020, 41 dias após a mudança para o novo endereço.

Segundo o titular de Depac, delegado João Eduardo Davanço, a transferência do prédio foi algo necessário, e, hoje, a delegacia possui uma estrutura mais ampla, garantindo assim o conforto de quem busca atendimento no local. ““Aqui temos um ambiente mais aconchegante e acolhedor, com amplo estacionamento, mais computadores e salas de atendimento, banheiros, bebedouros, iluminação e segurança orgânica. Assim, além de cumprirmos a decisão judicial, podemos oferecer serviços melhores à população”, pontua o delegado.

A mudança para o novo prédio ocorreu no dia 20 de novembro, considerada como necessária por conta de uma decisão judicial que determinou a implantação de um único plantão policial para atender as ocorrências envolvendo adolescentes, em conflito com a lei, durante a noite.

Situação do bairro

Os moradores do bairro Piratininga, desde o início do anúncio da mudança, se mostraram preocupados com a saída da unidade, porém, os atendimentos antes realizados pela Depac Piratininga passaram a ser responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia Civil, que mantém o funcionamento no prédio em que era localizada a antiga unidade. Os casos podem ser direcionados também para a Depac Centro. “A mudança não prejudicou o atendimento da população da região sul de Campo Grande, pois, o plantão da Depac continua atendendo a população 24 horas por dia, inclusive, mudando para um prédio em área de atribuição da própria Depac”, explica Davanço.

No antigo prédio em que ficava a Depac Piratininga, continua a funcionar a 5ª Delegacia de Polícia Civil e o GOI (Grupo de Operações e Investigações). A unidade funciona no prédio do Cepol, que está localizado na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade.

(Texto:Amanda Amorim)