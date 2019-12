Sócios do Barcelona querem Klopp no lugar de Valverde

Uma pesquisa realizada pelo jornal Mundo Deportivo, da Catalunha, sócios do Barcelona apontaram seus nomes favoritos para assumir o comando técnico da equipe. O atual treinador, Ernesto Valverde, conta com grande rejeição, enquanto o mais votado foi Jurgen Klopp, que atualmente está no Liverpool.

Cerca de 80% dos sócios revelaram que não querem a permanência de Ernesto Valverde. A pesquisa foi realizada três dias após o clássico com o Real Madrid, que terminou em 0 a 0, mas com superioridade dos Merengues. Ainda que o Barcelona lidere o Campeonato Espanhol e esteja classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o trabalho do treinador tem sido alvo de críticas de setores da torcida e da imprensa.

(Texto: Gazeta Esportiva)