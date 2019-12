PMA desmonta acampamento de caçadores no rio Paraguai

Na última sexta-feira (27), policiais militares ambientais de Mundo Novo desmontaram um acampamento à margem do rio Paraguai, a aproximadamente 300 km de distância de Corumbá. A suspeita é de que no local estava sendo praticada caça.

Os infratores avistaram os policiais e conseguiram fugir pela mata. A equipe realizou buscas na região, mas ainda não encontraram os homens. Os nomes e quantidade de pessoas não foram informadas pela polícia.

No momento da fuga abandonaram um rifle americano, calibre 22 com oito munições e uma pistola, calibre 40, com dez munições. As armas foram apreendidas.

(Texto: Izabela Cavalcanti)