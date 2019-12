Morre mãe do diretor Jorge Fernando

Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu na madrugada deste domingo (29), aos 95 anos. Após uma semana internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Hilda não resistiu a um quadro de infecção respiratória e acabou falecendo.

Segundo relatos da família em redes sociais, desde a morte de Jorge Fernando, em outubro, aos 64 anos, por parada cardíaca,

estava difícil para Hilda “se manter forte”.

Em nota, o Pró-Cardíaco confirmou a morte, ocorrida na madrugada deste domingo, “em decorrência de complicações associadas à infecção respiratória”.

A mãe do diretor iniciou sua carreira como atriz tardiamente, por insistência do filho, ao entrar no curso do Tablado aos 62 anos. Sua estreia nos palcos aos 68 anos, na peça “Uma historia de boto vermelho”, lhe rendeu na época uma entrada no Livro dos Recordes, como a pessoa mais velha a estrear no teatro.

(Texto: Karine Alencar com informações do Valor Econômico)