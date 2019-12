Lulu Santos faz show da virada em São Paulo

A noite de réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, terá show do cantor e compositor Lulu Santos. As apresentações irão começar a partir das 18 horas, com a presença de nomes como Anavitória e DJ Leandro Pardí.

Os cantores irão se apresentar em em um palco de 320 metros quadrados, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, perto da rua da Consolação. A primeira apresentação será às 18h25, com Bimbo e Jhonas, seguida, às 19 horas, por Anavitória; DJ Leandro Pardí (20h10), Marcos e Belutti (20h30), e DJ Leandro Pardí (22h).

Às 22h30, Lulu Santos assume o palco e comanda a festa até os 30 minutos do dia 1º de janeiro. O final do evento contará com a participação da banda Chiclete com Banana, DJ Leandro Pardí e a escola de Samba Rosas de Ouro.

(Texto: Karine Alencar)