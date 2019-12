BNDES volta a receber pedidos de crédito rural 

O Tesouro Nacional, autorizou o remanejamento de R$ 888 milhões para as linhas com limites equalizáveis no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que estão com demanda aquecida. Após o pedido do Ministério da Agricultura, o banco poderá voltar a receber demandas por contratações de crédito rural a partir do dia 7, já no início do ano.

Os valores são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e recursos ordinários do banco. Apenas uma linha teve redução de recursos, de R$ 450 milhões. Com isso, o limite equalizável para essas linhas do BNDES passou de R$ 5,086 bilhões para R$ 5,52 bilhões.

(Texto: Karine Alencar com informações do Valor Econômico)