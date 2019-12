PF apreende R$ 54 mil de notas falsas vendidas pela web

A Polícia Federal (PF) no Ceará realizou neste sábado (28) a sétima prisão e a oitava apreensão de notas falsas enviadas pelos Correios por criminosos para receptadores no estado. As cédulas estão sendo vendidas pela internet, e a quantidade de casos chamou a atenção das autoridades. As oito apreensões de dezembro somaram R$ 54.800 em notas falsas.

Neste sábado, uma jovem de 19 anos foi presa após ter recebido, em sua casa, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, uma encomenda com R$ 39.500 em cédulas falsas de R$ 100. Foi a maior apreensão do ano feita pela PF. Um menor suspeito de envolvimento no esquema também foi apreendido.

A jovem, que não teve o nome revelado, já havia sido autuada pela PF em março deste ano pelo mesmo crime. Ela portava 84 cédulas falsas de R$ 10, R$ 50 e R$ 100.

A PF não soube informar o número exato de casos no ano, mas confirmou que os registros de flagrantes aumentaram em 2019. A corporação deu início nos últimos meses a uma investigação mais minuciosa para descobrir os autores das falsificações e rastrear remessas e prender os destinatários.

“A facilidade para anunciar nas redes sociais e sites de venda, o alcance que essas mídias têm, bem como a agilidade do uso do serviço postal propiciam distribuir as cédulas por todo o território nacional”, afirmou o delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Ceará, Paulo Henrique Rocha.

HISTÓRICO

No dia 2 de dezembro, a PF realizou duas ações e flagrou duas pessoas: um homem foi preso e um menor foi apreendido no momento em que recebiam cédulas falsas. A remessa foi flagrada pela área de inteligência da PF, que descobriu que haveria o envio. O homem tinha R$ 2 mil em notas falsas, entre cédulas de R$ 100, R$ 50 e R$ 20. Já o menor foi apreendido em Quixeramobim ao receber 18 cédulas falsas de R$ 100.

A partir daí vieram outras prisões e apreensões. No dia 6, novamente em duas ações distintas, três pessoas foram presas: um homem de 21 anos e uma mulher de 22, que eram irmãos, receberam encomendas com R$ 3.380 de notas falsas. Na segunda ação, foi a vez de um homem de 40 anos ser detido ao pegar um pacote postal na agência dos Correios do município de Pedra Branca. Ele receberia um pacote com 50 cédulas de R$ 100.

Nos dias 11 e 12, outras duas operações. Na primeira, um jovem de 19 anos foi preso na agência dos Correios do bairro Monte Castelo, em Fortaleza, com duas encomendas postais com um total de R$ 1.220. No dia 12, foi a vez de um homem de 34 anos ser detido com 45 notas de R$ 20 na agência dos Correios da cidade de Tejuçuoca.

No dia 13, uma encomenda postal foi apreendida com 20 notas falsas de R$ 50, em Fortaleza, mas não houve prisão.

O crime de moeda falsa prevê penas de reclusão de três a 12 anos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)