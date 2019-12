Aos 65 anos, o paulista Robério Alexandre Bavelone, o Robério de Ogum, é um dos mais influentes médiuns do País. Adepto do candomblé e com fortes conexões espíritas, ele diz que o Brasil e os brasileiros vão passar por um ano de 2020 turbulento na política e na economia, com a morte de dois ex-presidentes e de algumas grandes figuras da classe artística. Guiado por Ogum, entidade correlacionada com São Jorge no sincretismo brasileiro, seu dom mediúnico se manifesta por meio de previsões que lhe são comunicadas por entidades espirituais.

Nos anos 1980, Robério previu a morte de Tancredo Neves. Em 2004, falou do falecimento do papa João Paulo II. E, no ano passado, disse que o Brasil perderia um grande comunicador em 2019. Gugu Liberato morreu em um acidente doméstico em novembro. Robério recebeu ISTOÉ no Ilê de Axé Megê, casa que coordena em Barueri, na Grande São Paulo. Ele também falou sobre como seus dons se manifestaram e as preocupações que lhe causam a intolerância e a tóxica mistura de política e fé no Brasil: “Quem monta bancada para sua religião não está falando de Deus”.

O que irá acontecer com o Brasil em 2020?

Teremos um ano cheio de sacrifícios para os brasileiros na economia. Será o verdadeiro ano da revolução e da cassação de poderes, com muito peso para as questões de justiça, conflitos entre as instituições e mudancas de comportamento na sociedade. Dois ex-presidentes vão morrer em 2020. A classe artística vai sofrer com a perda de quatro comunicadores que fizeram história, além de dois cantores e sete atores e atrizes muito queridos.

