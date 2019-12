China usará taxa básica de empréstimo para reduzir custos

O banco central da China anunciou novas mudanças de regras de taxas de financiamento para reduzir custo de crédito. O banco passará a usar a taxa básica de empréstimos (LPR, na sigla em inglês) como uma nova referência, o que poderá ajudar e sustentar o crescimento econômico.

Pequim divulgou uma série de medidas pró-crescimento este ano, incluindo cortes de impostos, mais gastos com infraestrutura, reduções na quantidade de dinheiro que os bancos devem manter nas reservas e taxas de empréstimo para aumentar o crédito.

A partir de 1º de janeiro, as instituições financeiras serão proibidas de assinar contratos de empréstimos com taxa flutuante com base na taxa de empréstimo bancária de referência anterior, informou o Banco Popular da China (PBOC) em comunicado em seu site no sábado.

Crédito a taxas flutuantes que foram assinados antes de 2020, excluindo aqueles para habitação vinculados a fundos de previdência do Estado, terão um preço alinhado à taxa básica de empréstimos, informou o banco central.

(Texto: Karine Alencar com informações da Reuters)