Após disparada, preço da carne começa a ceder

Depois de uma disparada de preços da carne que deixou os consumidores ‘loucos’ e os levou a reduzirem o volume de compras, o preço da carne começou a ceder, apresentando queda de até 50% em alguns cortes, conforme informações do IG Economia.

A queda nos preços é explicada por um volume maior de carne no mercado interno. Com isso, o preço da arroba do boi baixou de R$ 230 para R$ 200 em um mês.

O presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio, Humberto Margon Vaz, diz que houve aumento na quantidade de bois de pasto, que têm custo de criação menor do que os de confinamento. Além disso, as exportações para a China já tiveram uma retração. “Os preços se estabilizaram e vão continuar nessa faixa no início do próximo ano”, apostou.

Em dezembro, o preço da carne registrou seu maior avanço em quase duas décadas, segundo um monitoramento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta geral foi de 17,7%, segundo dados do IPCA-15, considerado a prévia da inflação.

Desde outubro, o custo da proteína bovina subiu mais de 20%, segundo o IPCA-15.

O aumento, observado pelo consumidor desde outubro, foi decorrente de uma combinação de fatores. O principal é o aumento das exportações brasileiras para China, cujos rebanhos de porcos foram reduzidos à metade pela febre suína. Como os chineses pagam mais, e o dólar em alta aumenta os ganhos, os produtores e os frigoríferos brasileiros preferiram aumentar as exportações para o país asiático, o que reduziu a oferta interna e elevou os preços.

