Último podcast recebe subsecretária de Estado, Ana José

Na última edição do ano, o podcast ‘Mundo Negro’, do Estado Online, recebeu a subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado, Ana José. Na ocasião, ela contou como é representar as mulheres negras e como é estar à frente de um cargo importante para o Estado.

Ela acredita que ainda não existe respeito com a população negra nas áreas social, econômica, cultural, ambiental e política, e com o objetivo de por um fim nisso, luta para que possua uma política pública para atingir a igualdade e o respeito.

Além disso, foi falado sobre algumas Leis específicas que trabalham o preconceito, racismo, discriminação, enfim, tudo o que envolve o assunto em questão.

Para mais detalhes, ouça abaixo o último podcast ‘Mundo Negro’ de 2019.

(Texto: Izabela Cavalcanti)