Polícia recupera dois veículos na Capital

Na última quinta-feira (26), a Polícia Militar da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, recuperou uma motocicleta e um carro que haviam sido furtados. As apreensões aconteceram em locais diferentes e um dos suspeitos não foi encontrado.

Após denúncia, uma equipe do pelotão da Coophatrabalho se deslocou até o Bairro Nova Campo Grande, onde localizaram um veículo Gol. Feita a checagem, foi constatado que o carro havia sido furtado, sendo encaminhado logo após para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

Já no período de ronda noturna, uma guarnição encontrou próximo ao Núcleo Industrial, uma motocicleta, conduzida por um homem que fugiu ao ver a equipe policial. Ele abandonou a moto e se misturou em meio as pessoas que faziam compras em um supermercado e devido ao grande movimento no local, não foi possível identificar o suspeito.

A motocicleta, uma Honda Biz preta, estava sem placa de identificação e com a numeração do motor e chassi raspados. O item também foi encaminhado a Defurv para as devidas providências.

