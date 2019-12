Juros do cartão de crédito e cheque especial sobe 0,7 ponto

De acordo com dados divulgados hoje (27) pelo Banco Central (BC), os juros do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial subiram até o mês de novembro. A taxa média do cartão de crédito subiu 0,7 ponto percentual em relação a outubro, chegando a 318,3% ao ano. A taxa média é formada com base nos dados de consumidores adimplentes e inadimplentes.

Para os adimplentes, que pagam pelo menos o valor mínimo da fatura do cartão em dia, a taxa chegou a 293,9% ao ano em novembro, alta de 7,5 pontos percentuais em relação a outubro. Já a taxa cobrada dos clientes que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo não regular) os juros caíram 3,7 pontos percentuais, indo para 334,3% ao ano.

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida. As informações são da Agência Brasil.

(Texto: Karine Alencar)