DOF apreende veículo carregado com produtos do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, em Ponta Porã, na tarde da última quinta-feira (26), um veículo Fiat Palio carregado com 860 pacotes de essência para narguilé contrabandeados do Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal e sanitária.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo, que ignorou e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, por cerca de cinco quilômetros, o veículo foi localizado abandonado. Os policiais militares do DOF realizaram uma busca nas imediações, mas, o condutor não foi encontrado.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do DOF)