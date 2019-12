Recuperação de barragem deve ser apresentada em 60 dias

A empresa Schettini Engenharia LTDA terá 60 dias para fazer o projeto de recuperação e reforço de contenção do dique em Porto Murtinho. O estudo é necessário para indicar a melhor solução de engenharia para a recuperação da parede, que desabou no dia 28 de outubro deste ano, por conta da força da água.

De acordo com a publicação desta quinta-feira (26), o valor do projeto é de R$ 427 mil, de recursos do Tesouro estadual.

O rompimento dos pilares aconteceu em uma curva, perto da área de captação da Sanesul, entre os locais onde serão construídos os novos portos, na área urbana do município pantaneiro.

Engenheiros e consultores da Agesul chegaram a vistoriar o local, além de uma equipe da Coordenadoria Defesa Civil de Mato Grosso do Sul e do Corpo de Bombeiros Militar.

O Governo também chegou a declarar Situação de Emergência em partes da área urbana de Porto Murtinho.

