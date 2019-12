MS conquista bronze no 53º Campeonato de Tênis de Mesa

Representada pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira (AECNB) de Campo Grande, a equipe de Tênis de Mesa de Mato Grosso do Sul retornou da 53ª edição do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa Interclubes 2019 com uma medalha de bronze. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), foi realizada de 11 a 15 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A delegação do Estado, composta por dois mesa-tenistas, teve o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Ceará foi o segundo colocado e São Paulo faturou a medalha dourada na categoria. O terceiro lugar foi alcançado por Rafael Hideaki Comyama Watanabe e Bruno de Carvalho Sone Tamaciro, na categoria absoluto B masculino, na disputa entre seleções estaduais olímpicas. Mato Grosso do Sul dividiu o bronze com o selecionado pernambucano.

O 53º Brasileiro Interclubes teve a participação de mais de mil atletas, número recorde na história da modalidade, de acordo com a CBTM. As competições individuais, de clubes e equipes estaduais tiveram cerca de 60 horas de duração, distribuídas entre os cinco dias de torneio, com 40 mesas e 500 bolinhas à disposição dos atletas. No total, 40 árbitros e oficiais trabalharam no torneio.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)