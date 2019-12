Marido de Paulo Gustavo posta foto com os filhos do casal

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, postou uma foto nas redes sociais com os filhos gêmeos do casal, Gael e Romeu, e agradeceu ao amado pela conquista. “Natal mais Feliz da vida! Obrigado Paulo Gustavo pela família linda que me deu! Amo vocês”, escreveu.

Em outro momento, Paulo Gustavo também publicou uma foto com os pequenos e contou que, por muito tempo, considerou o Natal uma época triste, em razão de perdas familiares. “Aí eu encontrei o Thales, me apaixonei e casei com ele. Agora, ele me deu dois filhos lindos, cheios de saúde, que são a coisa mais importante da minha vida”, disse.

Paulo Gustavo e Thales Bretas estão casados há quatro anos. Os bebês chegaram em agosto deste ano por meio de barriga de aluguel. Atualmente, o casal vive na Califórnia, nos Estados Unidos, mas passou o Natal no Rio de Janeiro.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações de Uol)